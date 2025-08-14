Граждани са забелязали мечка в района на парк „Капинчо” в Троян, съобщават от общината. Животното е видяно по стълбите, водещи до парк-хотела.

Кметът на общината Донка Михайлова е уведомила началника на РУ на МВР Ивайло Славков, както и директора на ДГС инж. Красимир Цанин. Писмено е информирана и Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Ще бъдат предприети всички необходими мерки, въпреки ограничените законовите разпоредби, за гарантиране на безопасността на гражданите, заявяват от общината.

Администрацията информира, че продължават да постъпват сигнали за забелязана мечка и в района на село Терзийско.

От общината призовават гражданите да се движат с повишено внимание в упоменатите райони, да не се приближават до животното при евентуална среща, а незабавно да подават сигнали на тел. 112 с точно местоположение.

