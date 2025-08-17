Районната прокуратура в Перник привлече в качеството на обвиняема жена за шофиране с 3,31 промила на алкохол в кръвта.

На 15 август 52-годишната жена с инициали А.А. управлявала лек автомобил по ул. „Димитър Благоев“, когато била спряна. При проверка на място с техническо средство е било установено наличие на алкохол в издишания въздух. Жената е дала и кръвна проба за изследване, което констатира 3,31 промила.

След изготвената съдебна-химическа експертиза тя е привлечена като обвиняема. Събрани са доказателства, че е извършила престъпление. Тя вече е осъждана с влязла в сила присъда. Било ѝ е наложено ефективно наказание за срок от 7 месеца, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от 3 години. Със същия съдебен акт е лишена от право да управлява МПС за срок от 18 месеца.

Обвиняемата е задържана за срок до 72 часа. Предстои внасяне в Районен съд - Перник на искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

Редактор: Цветина Петкова