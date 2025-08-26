Товарен влак удари лек автомобил на железопътен прелез в Симеоновград. Инцидентът е станал в следобедните часове.

Според информацията при преминаване през релсите колата е изгаснала и водачът не е могъл да я изтегли, въпреки сигнала, подаден от машиниста на влака. Преди последвалия удар шофьорът е успял да напусне лекия автомобил и да се спаси.

При инцидента има материални щети. Пробите и на двамата водачи са отрицателни, посочиха от полицията, цитирани от кореспондента на БТА в Хасково Красимира Славова.

Редактор: Станимира Шикова