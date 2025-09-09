Първи рекорди на пътя след като в сила вече е засичането на средна скорост. От първата минута на влизане на новите мерки в сила до 12 часа днес на обяд, са регистрирани общо 7 698 нарушения в зоните с контрол на средната скорост. От тях почти всички са на леки автомобили.

В първото денонощие на новата мярка най- бързият засечен шофьор е с 222 километра в час. Като се има предвид, че това е средна скорост, то пиковите му стойности са били дори по-високи от това.

През изминалата нощ има двама шофьори със сходна скорост - единият е с 219, а другият - с 213 километра в час средна скорост.

Екип на NOVA направи експеримент - как карат шофьорите по магистрала “Тракия” и спазват ли се ограниченията в отсечката Вакарел – Ихтиман. Равносметката е трима нарушители с превишена скорост.

Контролът за средната скорост: Регистрираха над 7000 нарушители за 2 дни

Преди рамката на тол камерите има автомобили, които се движат със скорост над допустимата от 140 км/ч, но навлизат в участъка с допустима скорост. Нарушителите намаляват малко преди края на отсечката, а метри по-късно рязко ускоряват и наваксват скоростта.

През деня Кирил, който пътува от Бургас към София, не забелязва проблеми.

„Всички много културно карат. Не съм забелязал рискови изпреварвания. С тая баба нафта повече от 110 не съм вдигал от Бургас дотук”, обясни шофьорът Кирил Рангелов.

А в София вече е Огнян. Идва от Плевен през отсечката Дъбник – Телиш, която е втора по брой на нарушения на скоростта.

Експерти: Тол камерите са полезни, но МВР е изправено пред сериозно натоварване

Най-много превишения са регистрирани на Северната скоростна тангента – 3 798 бр., на участъка Долни Дъбник – Телиш – 1 476 бр., и в отсечката Радиново – Цалапица – 1 169 бр.

„Едни караха с 90, един с джип със 180 ни изпревари и това е. Народът е толкова объркан, може и добре да стане някога, но сега е такава обърквация. Един кара с 80-90, един със 180 и то където обявиха, че се знае, че засичат”, коментира Огнян.

Сертифицираните отсечки може да бъдат открити на сайта на БГТОЛ, а в следващите дни се очаква техният брой да се увеличи.