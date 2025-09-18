В 14:22 часа е получен сигнал за пожар в мол във Варна. На място са изпратени 4 екипа от РДПБЗН.

По първоначални данни се е запалила аспирацията - вентилационните тръби на заведение на 2 етаж, за дюнер - кебап. Има частична евакуация на търговския център, като към момента няма пламъци, но се проверяват вентилациите и покрива.

Няма пострадали хора.

Редактор: Ивайла Митева