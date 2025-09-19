Районният съд в Кюстендил взе мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняем за блудство с малолетни момичета (ненавършили 14-годишна възраст).

Искането е на прокуратурата. Определението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в тридневен срок.

Обвиниха мъж за блудство с 12-годишно дете в Кюстендил

Според разследването има данни за пострадали две или три малолетни деца, а блудствените действия са извършени от треньор по плуване по време на тренировка, казаха от съда. Обвиняемият не е осъждан.

Има данни за съпричастност на обвиняемия към престъплението, което е видно от показанията на разпитаните свидетели и на две от пострадалите. Едно от децата твърди, че подобно деяние е извършено от обвиняемия и по отношение на друго, по-малко момиче, посочиха още от съда.

Редактор: Цветина Петкова