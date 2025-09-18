Задържаха и повдигнаха обвинение на 52-годишен мъж за блудство спрямо 12-годишно момиче. Разследването се води под надзора на Районната прокуратура в Кюстендил.

По данни от досъдебното производство деянието е било извършено на 12 септември. По делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишния мъж с инициали М.А.

С постановление на прокурор лицето е привлечено в качеството на обвиняем и е задържано за срок до 72 часа. На 19 септември ще бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ срещу обвиняемия. Разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова