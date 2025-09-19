Край на загадката какво всъщност търсят жените в онлайн запознанствата. Водещото комуникационно приложение в страната, попита жените в общността Viber България за истината: какво ги кара да се интересуват от някого, какво ги отблъсква и как всъщност се чувстват относно онлайн запознанствата. Резултатите? Честни, забавни и пълни с прозрения!

Истински хора, истински връзки

Какво кара жените да използват приложение за запознанства? За 56% от анкетираните отговорът е ясен — търсят сериозна и смислена връзка, а не просто мимолетни срещи. На второ място, значителните 29% от дамите подчертават, че по-голямата безопасност и конфиденциалност биха ги насърчили да използват приложение за запознанства. Това е ясен сигнал, че сигурността и реалните профили са важен приоритет за жените, които навлизат в света на онлайн запознанствата.

Споделени интереси: причината за започване на разговор

На въпроса какво е най-важно, за да започнете разговор с някого, преобладаващото мнозинство от дамите (63%) посочват сходни общи интереси. Но прозренията не спират дотук. Жените също така подчертават други важни сигнали: 19% високо ценят уважителното първо съобщение, а 14% търсят ясна, актуална снимка. И докато само 4% посочват добре написаното представяне в профила като свой абсолютен основен приоритет, този финален детайл подчертава, че всеки елемент има значение. Ясните снимки, конкретно описание и уважение в чата създават идеална основа за смислени и пълноценни разговори.

Поверителност и контрол: Задължителни функции

По отношение на поверителността, над половината от анкетираните (55%) заявяват значението на функцията за скриване на профила от съществуващи контакти. Лесните опции за блокиране и докладване се нареждат на второ място по важност с 21%, подчертавайки важността на инструмента за чувството на сигурност. Други 16% изразяват желание за „невидим режим“ за дискретно разглеждане на профили, докато 8% споделят наличието на верифицирани профили.

Предимствата на дигиталната връзка

Отвъд безопасността и първите впечатления, втората фаза на проучването разгледа възгледите на жените за истинските предимства на онлайн запознанствата.

Попитани за най-големия приоритет, 54% от анкетираните споделят, че това им дава възможност да срещат повече хора, отколкото в ежедневието, но и личности извън обичайните си социални кръгове (22%). За голяма част (16%) най-ценното предимство е възможността да си пишат и да се опознаят преди да се срещнат на живо с някого. Други 8% описават онлайн запознанствата като просто забавни и вълнуващи.

Червените флагове в онлайн запознанствата

Що се отнася до червените флагове в онлайн запознанствата, над половината (54%) категорично заявяват, че несъответствията в профила незабавно подкопават доверието, а на следващо място се нарежда искането на лична информация твърде рано (27%). Грубо или скучно първо съобщение и липсата на профилна снимка биха отблъснали 7% от жените. Бавните отговори също са причина за прекратяване на комуникацията за 5%.

Когато попитахме за идеалното първо съобщение, мнозинството (54%) предпочитат обикновен, приятелски поздрав като „здравейте“, а на второ място 29% биха оценили съобщение, фокусирано върху споделен интерес. Забавен или остроумен коментар би привлякъл 14%, докато само 3% държат на обмислен въпрос относно техния профил.

Жените търсят безопасно и автентично изживяване за запознанства

Резултатите от проучването не оставят никакво съмнение: жените в България искат приложенията за запознанства да предоставят сигурно и уважително пространство, където могат да се свързват автентично и да избягват неприятни срещи. И точно това цели да предостави Viber Dating - където потребителите могат да срещат нови хора в среда, която дава приоритет на поверителността, безопасността и смислените връзки.

Във Viber Dating всеки член се регистрира с мобилния си номер, което гарантира, че в платформата има само реални хора. Поверителността е от първостепенно значение, като телефонният номер е скрит, а профилът за запознанства е отделен от основния Viber акаунт. Освен това всеки потребител на Viber Dating може да скрие профила си от конкретни или всички контакти в телефона си едновременно, както и от определени чат групи. Защото в основата си Viber Dating е за Истински хора. Истински чатове. Истински връзки.

