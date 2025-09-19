Последният уикенд на лятото започна с очаквано натоварен трафик по основните пътища в страната, като хиляди българи се отправиха на път за трите почивни дни около Деня на независимостта. Пътуването обаче не мина без инциденти и сериозни затруднения. Огромно задръстване се образува на автомагистрала "Хемус" на изхода от София в посока Ботевград, а на АМ "Тракия" край Стара Загора тежкотоварен камион самокатастрофира. Инцидентът, при който тирът е преминал през разделителните мантинели и се е озовал в насрещното движение, по чудо се размина без жертви и пострадали.

В отговор на интензивния трафик, от "Пътна полиция" обявиха, че всички налични екипи – около 200 патрулни автомобила – ще бъдат на терен през почивните дни. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварни камиони от магистралите в късния следобед. В сила е и официална забрана за движение на тирове над 12 тона по ключови участъци от магистралите "Тракия", "Струма" и "Хемус".

Преди дългия уикенд: Засилени мерки по пътищата в цялата страна

Ограниченията са както следва:

Петък (днес): от 17:00 до 20:00 ч.

Събота (утре): от 08:00 до 12:00 ч.

В последния почивен ден: от 14:00 до 20:00 ч.

Контролът по пътищата е засилен, като освен за алкохол, полицаите ще следят и за скорост. Включени са и полицейски коли, които ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. Новите камери за измерване на средна скорост вече дават резултати – от 7-ми до 19-ти септември са засечени 24 700 нарушения. За същия период са съставени общо 10 000 акта и са проверени над 333 000 пешеходци.

Шофьорите потвърждават за тежкия трафик, като според някои той е обичаен "като за петък след работа". Други обаче се оплакват от неспазване на правилата. "Карат в изпреварващата лента, а активната лента седи празна. Български манталитет", коментира един от пътуващите.

От "Пътна полиция" напомниха важно правило, което често се пренебрегва. "Извършването на маневрата изпреварване не предполага, съгласно законодателството ни, да се превишава скоростта, за да се извърши маневрата. Тоест, ако този пред вас се движи със 140 км/ч, вие не би следвало дори да имате намерение да го изпреварвате", заяви комисар Мария Ботева от ГДНП.