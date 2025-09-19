Засилени мерки по пътищата в цялата страна. Още този следобед се очаква трафикът да стане много натоварен заради струпването на 3 почивни дни заради Деня на независимостта.

От полицията заявиха, че през следващите няколко дни всички налични екипи ще бъдат извадени на терен, като това са около 200 патрулни автомобила.

Забранява се движението на тирове над 12 тона, с ремаркета и полуремаркета, на магистралите „Тракия”, „Струма” и от 0 до 87 км на „Хемус” днес от 17:00 до 20:00 часа, утре от 08:00 до 12:00 и в понеделник от 14:00 до 20:00 часа.

От 7 септември до настоящия момент са засечени над 24 700 нарушения на средната скорост. Проверени са над 333 000 пешеходци. А близо от 1,2 милиона са издадените електронни фишове от началото на годината.

„Полицейски автомобили ще се движат в трафика по основните натоварените пътни участъци, в това число по автомагистралите. Обръщам внимание, че извършването на маневрата изпреварване, не предполага, съгласно законодателството ни, да се превишава скоростта, за да се извърши маневрата. Тоест, ако този пред вас се движи със 140 км в час, вие не би следвало дори да имате намерение да го изпреварвате”, заяви Мария Ботева от „Пътна полиция”.