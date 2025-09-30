В откритото студио на NOVA на пл. „Свети Александър Невски” легендата на Българския волейбол обясни, че промяната се дължи на факта, че се появиха млади, желаещи момчета, а италианският треньор Джанлоренцо Бленджини повярва в тях и техните възможности. Също така около тима са били обединени желание, средства и възможности, за да се постигне такъв върхов резултат.

Според Златанов оттук нататък отборът трябва да си „поеме орисията”, за да може в следващите първенства да задържи нивото. Според волейболната легенда на тях им остава да натрупат психологически и тактически опит.

Журналистът Найден Тодоров допълни, че тези момчета имат медали във всяка възрастова група, а следващата крачка е световния и олимпийски връх. „Вярвам, че няма да се спънат. Да, ще се случи да паднем, но това е част от пътя”, каза журналистът. Във връзка с италианския ни треньор той припомни и ролята на Димитър Златанов, който е „учил италианците на волейбол през 70-те. Той е примерът, който италианците са следвали, за да станат толкова добри”, каза Найден Тодоров.

