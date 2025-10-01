-
-
-
-
-
-
Подобни проверки се извършват по два пъти в годината
Тест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. Сирените се включиха точно в 11:00 часа на територията на няколко области в страната.
Системата се тества два пъти годишно - в първите работни дни на април и на октомври чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.
Повечето граждани получиха текстови съобщения на мобилните си телефони с информация, че се извършва проверка.
Нов тест на сирените и BG-Alert
Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и обучение на населението, посочват още от МВР.Редактор: Цветисиана Костова
