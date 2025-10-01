Тест на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението, както и системите на BG-Alert. Сирените се включиха точно в 11:00 часа на територията на няколко области в страната.

Системата се тества два пъти годишно - в първите работни дни на април и на октомври чрез задействане на акустични сигнали. Сигналите бяха съпътствани от гласова информация.

Повечето граждани получиха текстови съобщения на мобилните си телефони с информация, че се извършва проверка.

Нов тест на сирените и BG-Alert

Тренировката се извършва с цел проверка на техническото състояние на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване и обучение на населението, посочват още от МВР.

Редактор: Цветисиана Костова