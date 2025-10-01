Президентът Румен Радев удостои с почетни плакети състезателите от националния ни отбор по волейбол, треньорския щаб и федерацията. След това вицешампионите от Световното първенство във Филипините посетиха и Народното събрание. След това волейболистите ни бяха приети и в Светия Синод от патриарх Даниил.

"От няколко дни България е в плен на еуфорията. И причината е националният ни волейболен отбор, който е гост в президентската институция. Всички изживяхме вашият победоносен път към върха на волейбола. Нещо повече – донесохте ни велика обединяваща емоция, която ни припомни славното американско лято от Мондиал’94”. Това заяви президентът Румен Радев след награждаването на волейболистите ни.

И допълни: „Няма да се обръщам към вас с „момчета". Бяхте момчета, когато преди две години дойдохте в Гербова зала с бронзовия медал от Катар. Днес тук сте като достойни български мъже, поели отговорност да отстояват честта на родината. Преди две години ви споделих, че вие сте лъч надежда за българския спорт. Днес мога да заявя, че вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Това, което постигнахте, е нещо повече от спортен триумф. Вие не само се борехте за всяка топка. С всяка завоювана точка вие извайвайте пред очите ни образа на една нова България, в която успяваш не с тарикатлък, със схеми и послушание. А с труд, воля, дисциплина, интелект и отговорност. С талант и характер, вложени в общото дело. Дадохте на обезверените вяра в нашите сили и надежда за бъдещето. Помогнахте ни да вдигнем глава от дребнотемието и да видим, че е израсло едно невероятно силно и способно поколение, олицетворяващо възможният български триумф, който вярвам, че е въпрос на време”.

Шампионско посрещане: България аплодира волейболните национали

„Искам да благодаря за цялата подкрепа, която получихме. И за възможността точно ние да защитаваме честта на нашата прекрасна държава. Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин и занапред”, заяви капитанът на националния отбор Алекс Грозданов.

„За мен и отбора е изключителна чест да бъдем приети от президента. Това е много емоционален момент за всички нас. Благодаря за подкрепата, която получихме по време на първенството. Искам да изразя и специална благодарност си към отбора, който даде всичко от себе си, за да донесе тези емоции на българските фенове. Но това невероятно посрещане, когато се завърнахме, ме кара да си мисля, че всички тези хора – ни дадоха много повече, отколкото ние на тях”, заяви треньорът Джанлоренцо Бленджини.

„Горди сме, че сме тук. Радваме се, че успяхме да сплотим цяла България и да изкараме хората по улиците и площадите. Да дадем на всички възможност да видят тези успехи, защото ги постигнахме за тях. Надявам се по-често да ви носим поводи за радост”, заяви президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Ганев, Бленджини и Грозданов връчиха специален подарък на държавния глава - топка и фланелка на националния отбор на България с подписите на всички волейболисти. Президентът на волейболната ни федерация заяви, че за Радев е поръчан и специален медал, "защото този медал е за България".

След Президентството националите ни се отправиха към Народното събрание, където бяха посрещнати с червен килим, питка и бурни аплодисменти и ставане на крака от всички депутати в пленарна зала.

Капитанът на националите ни Алекс Грозданов изрази благодарност за подкрепата, която отборът е получил по време на цялото първенство.

От своя страна Любо Ганев обеща „отборът да продължава да си върши така добре работата”. "Уважаеми депутати – видяхме Вашите работни места. Но момчетата казаха, че нашето е по-хубаво – и то е в залата. Отборът тренира в залата, а работата на треньорския щаб е да ги подготви психически и физически, както и тактически – да покажат какво могат, когато излязат на мач. А нашата работа като федерация е да им подсигурим най-добрите условия. Показахме, че заедно имаме една цел – класиране за Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година”, заяви Ганев.

Пред депутатите треньорът Джанлоренцо Бленджини подчерта, че за него и отбора случващото се „не е за вярване, но със сигурност е незабравимо”.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова получи като подарък от Любо Ганев топка с подписите на всички волейболисти. „Това е втората топка, която получавам от федерацията. Първата беше от момичетата ни, които миналата година станаха световни шампиони. Надявам се догодина да получа трета от вас”, заяви тя.

В Светия Синод волейболните ни шампиони бяха посрещнати от патриарх Даниил.

„Този успех не е случаен. Радостта, с която ви посрещат хората, е искрена. Вие показахте не само талант, но и единение, което е най-висшата добродетел – дар от Бога“, се обърна главата на Българската православна църква към спортистите ни.

Той постави акцент върху ценностите, които изграждат не само един силен отбор, но и едно достойно общество – смирение, подкрепа, споделена отговорност и благодарност. Даниил припомни, че „егоизмът не печели в колективната игра“, и че истинската победа идва тогава, когато се отдаде дължимото не само на личния труд, но и на всички, които допринасят – треньори, спонсори, съотборници, семейството, държавата и най-вече на Бога.

Патриарх Даниил изрази и своята още по-силна подкрепа към националите ни за в бъдеще с надеждата, че ще продължат да носят гордост и радост за страната.

От своя страна капитанът на националите ни Алекс Грозданов изрази благодарност за подкрепата на Негово Светейшество. "Преди всеки мач, докато минавахме с автобуса по улиците на Манила, виждахме много бездомни и бедни хора. Убеден съм, че всички си мислехме това, което минаваше и през моята глава. А именно как сме заслужили да се возим в автобус с конвой, всички да ни гледат и да ни ръкопляскат. Убеден съм, че този медал, който е наградата за цялата страна - е благодарение на цялата ни смиреност, която трябва да запазим".

Българският отбор се прибра на родна земя във вторник сутринта с полет от Истанбул с правителствения самолет. Момчетата от волейболния ни тим направиха и почетна обиколка из София, а последната им спирка беше площадът пред храм-паметника "Александър Невски", където бяха посрещнати от стотици фенове.