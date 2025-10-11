-
Вижте историята на брата и сестрата, които дават пример за любов и смелост
В "Ничия земя" се срещаме с изключително достойните и силни брат и сестра – Илиян и Борислава. Наскоро загубили майка си и света си. Осиротели, останали без покрив.
„Ничия земя”: Разказ за един необикновен ученик преди първия учебен ден (ВИДЕО)
Той не може да чува и да говори. Разбира се само със сестра си. Не може да оцелява сам. Това е много тежка история и много им тежи, но те дават пример – за любов и за смелост. До момента тя винаги е пренебрегвала себе си, за да се грижи за него. Учи в неговото специализирано училище, само за да му помага. Илиян е срамежлив, но по-скоро толкова скромен и ненатрапчив в съществуването си, че е съгласен цял живот да не бъде забелязан.
Сега ви молим да ги забележите и ако можем да помогнем.
Цялото предаване - гледайте във видеото.
