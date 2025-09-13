В навечерието на 15 септември обикновено разсъждаваме за учениците, образованието, бъдещето и търсим вдъхновяващи примери. Именно затова решихме да ви срещнем с Юлиян.

Той определя себе си като образован, различен и понякога заради четенето – дори като малко „скучен”. Ние обаче го намираме за вдъхновяващ. Дори толкова вдъхновяващ, че ще ви се стори нереален. Юлиян има стотици награди за поезия и есета, но не е взел лично нито една заради липсата на средства за пътуване. Той няма отсъствия и го наричат човекът-клас, защото често е единствен в час.

Цялото предаване гледайте във видеото.