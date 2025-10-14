Временно движението при 81 км на автомагистрала "Тракия" посока София, при п.в. "Калугерово", се ограничава в активната лента, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Оттам уточняват, че причината е самозапалил се автомобил. Трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от "Пътна полиция", предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

