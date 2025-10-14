Държавата в битка с незаконните сметища. Изхвърлянето на битови, производствени или строителни отпадъци в големи количества на неразрешени места да стане престъпление. Това предлагат от Министерството на правосъдието.

Идеята е представена дни, след като и незаконно сметище над Елените допринесе за наводнението, отнело 4 живота. В същото време - собственици на имоти в селището се канят да съдят държавата.

В предложенията е записано изхвърлянето на големи количества отпадъци, извън депата, с което се създава опасност за живота и здравето на хората да се наказва със затвор от една до пет години и с глоба от 5000 до 30 000 лв. Това ще е възможно, ако предложението бъде прието.



По данни на Министерството на околната среда и водите към края на август незаконните сметища у нас са 3 000, а най-много замърсени терени има в областите Варна, Плевен и София.



Новите предложения идват и след трагедията в Елените, където незаконно сметище допринесе за наводнението.

Разрушават удължаването на речното корито в Елените за сметка на държавата

„Сметището беше високо колкото между пет и седем етажа, ако го сравним с къща”. Така германският архитект Александър Ламдин описва сметището зад хотел „Негреско” в Елените. Александър купува апартамент в хотела без да вижда проблеми в документите, но притеснението идва от тоновете боклуци в близост. „Зад тенис корта, точно там, където планинската река или поточе е имала устието си, има много метални остатъци, строителни отпадъци. Отпадъците се увеличаваха в продължение на 10 години”, казва архитектът.



За архитекта от Германия трупаният с години боклук е сред причините за водната трагедия: „Планината от отпадъци блокира цялата дъждовна вода. Беше като язовир. Това беше лавина от кал и отпадъци от планината и няма нищо общо с нормално наводнение.”

„Там сега чувам, чета, че едва ли не от три курорта са събрани строителните отпадъци и е образувана една огромна камара, 100 000 кубика И към момента.” Според министъра на околната среда и водите Манол Генов сметището зад „Негреско” е проверявано още през 2009-та година, но престъпление не е установено. Днес РИОСВ е издала поредно предписание: „Аз мисля, че въобще не са предприети действия, а това е безхаберие и безотговорност”.



Министърът на правосъдието Георги Георгиев обобщи евентуалните промени в законодателството:„Лишаването то свобода до 5 години е наказанието, което предвиждаме поради огромната обществена опасност. Говорим не за простото изхвърляне на един фас на улицата, че ще бъдете пратени в затвора до 5 години, опазил ни Бог, говорим за създаването на такива незаконни сметища в значителни количества”



Ако предложенията бъдат приети разследващите органи ще преценяват дали едно сметище е опасно. „Създаването на обществена опасност означава, че някой е струпал количества, че това не е станало случайно. Имаме един бизнес престъпен. Целта ни е не просто наемните работници да го отнесат, а тези, които печелят да останат скрити – напротив - без значение дали са сметопочистващи, сметоизвозващи фирми или други строителни бригади".



До дни предложенията ще бъдат внесени в парламента.