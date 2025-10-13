Снимка: БГНЕС
Това ще се случи в най-кратки срокове
Продължава пропускателният режим в Елените, а бедственото положение все още е в сила. В понеделник във вилното селище пристигна и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.
Ръководството на РДНСК – Бургас състави акт на неизвестен извършител за удължаването на речното корито, което минава под сградите и чието затлачване доведе до наводнение в курорта. Държавата в най-кратки срокове се ангажира да разруши въпросното удължаване за своя сметка.
Собственици на жилища в хотел „Негреско” се заканиха да съдят държавата, след като стана ясно, че имотите им може да бъдат обявени за незаконни и съборени за сметка на собствениците.
От Дирекцията за национален строителен контрол също потвърдиха, че ако се докаже, че сградата е построена в разрез със закона, притежателите на имоти в нея трябва да я съборят доброволно за своя сметка.
