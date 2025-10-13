Продължава пропускателният режим в Елените, а бедственото положение все още е в сила. В понеделник във вилното селище пристигна и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Ръководството на РДНСК – Бургас състави акт на неизвестен извършител за удължаването на речното корито, което минава под сградите и чието затлачване доведе до наводнение в курорта. Държавата в най-кратки срокове се ангажира да разруши въпросното удължаване за своя сметка.

Собственици на жилища в хотел „Негреско” се заканиха да съдят държавата , след като стана ясно, че имотите им може да бъдат обявени за незаконни и съборени за сметка на собствениците.