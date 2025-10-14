Собственици на имоти в сградата „Негреско” във вилното селище Елените, се канят да съдят държавата. Някои от апартаментите, дори са купени при продажба от националната приходна агенция. Оказа се, че строителството, макар и с редовни документи, е направено върху вкараната в подземно корито река. А за този тунел документи няма. Именно неговото запушване доведе до трагедията, отнела 4 човешки живота.

Собственици на жилища в сградата „Негреско” на Елените, ще търсят правата си извън страна, ако се стигне до разрушаване на комплекса. Част от засегнатите са закупили апартаментите си директно от държавата - чрез публична продан. Според адвокати вариант да спасят имотите си е узаконяване на канала, минаващ под реката. Ако обаче това е невъзможно съветват да се търси обезщетение от държавата.

След трагичните наводнения по Южното Черноморие и разкритията около строителството на комплекса „Негреско“, напрежението между собствениците и държавните институции расте. В ефира на „Здравей, България“ адвокат Любомир Петров – собственик на апартамент в сградата, заяви, че имотът му е закупен напълно законно, при това от Националната агенция за приходите (НАП): „Сградата е напълно законна, има всички документи: виза за проектиране, разрешително за строеж, Акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме”.



Според него няколкостотин души са пряко засегнати, включително семейства, за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена, кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат и без дом, и с дългове. Полезните ходове са малко.

Собственик в „Негреско“: Държавата ни продаде законни имоти, които сега иска да събори



„Ако наистина сградата, построена върху това речно корито е опасна за здравето и живота на хората узаконяване не могат да искат,но могат да искат като добросъвестни собственици могат да искат обезщетение от държавата”, каза адв. Ваня Радиева.

А собствениците са добросъвестни, предвид твърдението, че поне 10 апартамента са закупени чрез публична продан от НАП. „Да, би следвало да обследват самия имот. Имота няма тежести, има всички разрешителни т.е. те го продават напълно законосъобразно. Дори седмица преди наводнението се продаваше още един такъв апартамент”, обясни адв. Петров и допълни: „Сред собствениците има и чуждестранни граждани. Всички са категорични, че ще обжалват документите за събаряне на сградата. След това сме готови да подадем искове по закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу общината и главния архитект за действията, за издадените от тях административни актове”.



Ще търсят отговорност и от РДНСК, които са били сезирани от Басейнова дирекция за незаконното удължаване на речното корито. А Дирекцията също носи отговорност. „На Басейнова дирекция, че не е осъществила евентуално контрол. Трябва да се види дали са издали необходимите предписания", каза адв. Радиева.



А собствениците са готови да търсят правата си и извън България.