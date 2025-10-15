Първите 25 години на XXI век показаха ясно, че устойчивият бизнес успех не може да съществува без приобщаване, многообразие и равни възможности. Ако преди десетилетия темата звучеше далечно и дори идеалистично, днес тя е неразделна част от стратегиите на водещите компании.

Жените в бизнеса са доказателство за тази промяна – тяхното лидерство носи нови идеи, емпатия и визия за бъдеще, в което успехът е споделен. Сред глобалните организации, които не само говорят за равнопоставеност, но и я превръщат в реалност, е Филип Морис Интернешънъл. Компанията е носител на Global EQUAL-SALARY Certification – признание за политиката ѝ на равно заплащане, което я утвърждава като еталон за сектора.

Но най-добре за ценностите на една компания говорят хората в нея. Пет дами във Филип Морис България разказват какво означава да бъдеш лидер днес и как приобщаването променя бизнеса отвътре.

Подкрепата е в действията, а не само в думите

Снимка: Стефани Русева, Business Builder

За Стефани Русева вдъхновението идва от динамиката и усещането за екип: „Вдъхновява ме възможността да изграждам силни партньорства и да съм част от екип, който вярва в потенциала на хората.“

Тя подчертава, че подкрепата към жените във Филип Морис България е осезаема: „Тя е в гъвкавостта, уважението към личния избор и възможността да се намери баланс между работа и личен живот. Това създава среда, в която жените могат да растат уверено и устойчиво.“

Съветът ѝ към младите жени е ясен: „Бъдете смели, задавайте въпроси и не се страхувайте да покажете своята гледна точка. В компании като нашата има място за вашия глас, вашите идеи и вашето развитие.“

Да бъдеш лидер означава да вдъхновяваш с грижа и постоянство

Снимка: Камелия Пенкова, Brand Retail Supervisor

Камелия Пенкова вижда своята роля в търговския екип като възможност за пример. „Да бъда жена на лидерска позиция е шанс да бъда ролеви модел – не само за жените, а за всички, които вярват, че успехът идва с постоянство, уважение и грижа за хората.“

Тя допълва, че подкрепата в компанията е реална, а не на думи. „Имаме ясни пътеки за растеж, менторски програми и култура, в която гласът ти се чува. Жените в търговските функции са насърчавани да поемат лидерски роли. Това прави средата динамична и справедлива.“

Комуникацията е сърцето на всяка промяна

Снимка: Силвия Кавалджиева-Канин, мениджър „Корпоративни комуникации“

Силвия Кавалджиева-Канин вярва, че успехът се измерва не само в числа. „Жените имаме суперсилата да напомняме, че успехът е и във въздействието, което оставяме върху света около нас. Във Филип Морис България комуникацията е инструмент за развитие, а не просто процес.“

За нея предизвикателството е в баланса: „Най-трудното е да заглушим гласа на съмнението и усещането, че винаги можем още малко. Но когато си в среда, която уважава индивидуалността, това балансиране става по-леко и смислено.“

А визията ѝ за бъдещето е вдъхновяваща: „Вярвам, че жените ще водят бизнеса с автентичност, уязвимост и деликатност. Все повече от нас преосмислят лидерството – не като контрол, а като вдъхновение.“

Жените вдъхновяват чрез устойчиви и етични практики

Снимка: Сияна Караманлиева, Бранд мениджър „Бездимни продукти“

Сияна Караманлиева вярва, че жените в бизнеса са тези, които променят правилата на играта, като изграждат по-емпатични, устойчиви и социално ангажирани компании.

„Изисква се огромна гъвкавост и приоритизиране, но и подкрепяща среда, за да може да се постигне успех без компромис със себе си“, категорична е тя.

А прогнозата ѝ за бъдещето е ясна: „С намаляването на бариерите и засилената равнопоставеност, те ще продължат да трансформират икономиката и бизнес средата в глобален мащаб.“

Жените носят перспектива, емоционална интелигентност и страст

Снимка: Цвета Тишинова, мениджър „Център за обслужване на клиенти“

За Цвета Тишинова жените са едновременно лидери и вдъхновители. Тя вярва, че успехът не зависи от пола, а е въпрос на решителност, знания и страст. Жените в бизнеса доказват това всеки ден.

Най-голямото предизвикателство според нея остава балансът между личен и професионален живот. „Това е валидно и за двата пола, но е и шанс да изградим среда, в която и двете да съществуват в синхрон.“

Жените като двигатели на устойчивия успех

Личните истории на дамите от Филип Морис България показват, че равнопоставеността е много повече от корпоративна политика – тя е двигател на истински промени. В свят, в който компаниите се борят за таланти, иновации и доверие, равните възможности са ключът към новата ера на бизнеса, в която успехът е споделен и има значение за всички.