36-годишен мъж е с опасност за живота, след като е бил прободен с нож при скандал в частен дом в Сунгурларе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Инцидентът е станал на 17 октомври около 23:55 ч. Според първоначалната информация, след употреба на алкохол, настъпил спор между двама мъже – на 36 и 61 години.

Българин е убит при нападение с нож в Атина

Те са съжителствали в едно жилище. Между тях възникнал конфликт, при който по-възрастният нанесъл с нож две прободни рани в тялото на по-младия мъж. Той е със засегнати бял и черен дроб. Разследването по случая продължава от служители на Районно управление – Сунгурларе.

Редактор: Цветина Петкова