След трагичния инцидент с намушканото в мол в София 15-годишно момче, в ефира на „Здравей, България“ гостува Георги Ерменков – бивш мениджър по сигурността в един от големите търговски центрове в столицата. Той подчерта, че липсата на достатъчно охрана и слабият контрол върху частните охранителни фирми са сред основните причини за подобни инциденти.

„Това, че извършителят на убийството е успял да се измъкне, е огромен пропуск“, заяви Ерменков.

Той поясни, че в много търговски центрове липсва нужният брой служители, особено в натоварени часове. „В конкретния мол, който познавам добре, трябва да има поне 15-20 човека на смяна. Реално обаче те са 5-6. При такъв капацитет от посетители това е крайно недостатъчно“, каза бившият мениджър.

„Ако няма справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб“: Близките на 15-годишния Красимир искат доживотен затвор за задържания

„Няма задължителни правила за броя и подготовката на охранителите“

Бившият мениджър посочи, че в България няма законово разписани минимални стандарти за броя и квалификацията на охранителите в моловете: „Няма такива правила. Това трябва да се приеме с гласуване от парламента или да се въведе като изискване на национално ниво. В момента всеки мол сам решава колко души да наеме и какви изисквания да им постави“.

Относно квалификацията на охранителите, Ерменков обясни: „Един охранител трябва да има поне средно образование, да е психически здрав и да е изкарал курс за охрана. Но контролът от СДВР е изключително слаб. Няма достатъчно проверки, няма реален надзор върху фирмите“.

„Не може всички входове да се запушат, но трябва да има метални рамки“

Според Ерменков, нови мерки за сигурност са наложителни, особено по отношение на проверките на входовете: „Не може да се затворят всички входове, защото моловете са големи и имат голям поток от хора, но може да се поставят метални рамки и устройства за проверка на оръжие. Това е практика в много европейски държави и работи отлично“.

Той даде пример с Турция: „Бях наскоро там – във всеки голям търговски център има рамки и охрана на входа. Минава се като на летище. Да, техниката е скъпа, но гарантира сигурност“.

Майката на убитото в столичен мол дете: Беше ангелче, искам правосъдие

„Охранителите имат право да реагират, но рядко го правят“

Ерменков уточни, че охранителите имат право да спрат и проверят посетител, ако се държи съмнително: „Разбира се, че имат право да спрат човек, да поискат документи или да го изведат от мола, ако преценят, че е рисков профил. Въпросът е дали го правят – а често не го правят, защото се страхуват или не са обучени достатъчно“.

„Полицията и жандармерията имат ефект – когато ги има“

Бившият мениджър припомни, че преди време имало ефективна практика – патрулки и жандармерия пред моловете, която обаче била временно решение: „Хората се респектираха. Но това продължи само месец-два след предишен инцидент. После всичко спря“.

„Камерите са стари, има много мъртви точки“

По отношение на видеонаблюдението Ерменков беше категоричен, че то не е ефективно: „С камерите се откриват най-много 10% от престъпленията. Техниката е остаряла, не се виждат ясно лицата, има твърде много мъртви зони. Видеонаблюдение има навсякъде, но реално не върши работа“.

15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)

„Трябва да има законови правила и контрол – сигурността струва, но спасява животи“

В заключение, Георги Ерменков призова за ясни и задължителни правила за сигурността в моловете: „Трябва да има общ стандарт за всички търговски центрове – колко охранители, каква квалификация, какви проверки. Това е инвестиция, но инвестиция в живота на хората. Сигурността струва пари, но струва и спокойствие“.

Как се гарантира сигурността в търговските центрове?

Според председателя на Българската камара за охрана и сигурност Николета Атанасова става дума за сериозен обществен проблем, но той не е отговорност на охранителния бранш.

"Търговските обекти са частни и собствениците решават доколко ще инвестират в охрана и мерки за сигурност, като тенденцията е да се търси най-ниската цена. Фирмите, от своя страна, са задължени да извършват оценка на риска и охранително обследване, за да се подобри охраната. Моловете не са критична инфраструктура, но предвид голямата площ, концентрацията на много хора, скъпо имущество и обороти, има висока степен на риск от негативни събития. Изискванията за сигурност трябва да бъдат обединени в нормативна рамка, иначе клиентите няма как да бъдат задължени да прилагат минимум мерки. Охранителната професия в последните години е загубила своята привлекателност. Всеки охранител трябва да е придобил трудоспособност в специален център", коментира Атанасова.

По думите ѝ съвременната техника - интелигентни системи, които да дават сигнали до охранителите, могат да помагат за сигурността.

Криминалният психолог Благовест Божидаров изрази мнение, че има проследимост на провиненията при задържания за намушкване на 15-годишно момче в столичен мол. "Тук е налице липса на адекватни мерки, както на институциите, така и на модел на поведение - за това какво е редно и нередно, което се изгражда от родителите и впоследствие от обкръжението му. Едно е човек да носи нож в себе си, а друго - да го извади и да нанесе рана в областта на сърцето. Говорим за целенасоченост и умисъл. На обществено ниво наблюдаваме ескалация на агресивните прояви, която създава усещане за безнаказаност, лицето може да извърши каквото пожелае, в случая на обществено място, и да не носи последствия за действията си", посочи той.

Редактор: Цветина Петкова