Според лидера на МЕЧ думата на Борисов вече няма тежест
„За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за „Има такъв народ”, нито за БСП”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него „в момента няма друг избор, освен нов предсрочен вот”.
Василев уточни, че очаква реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета „Желязков”, но няма официално да влиза във властта.
От МЕЧ искат оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и подчертаха, че няма да подкрепят идеята за ротационно председателство.Редактор: Калина Петкова
