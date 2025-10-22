„За всички вече е ясно, че Бойко Борисов е унищожен. Неговата дума няма значение нито за „Има такъв народ”, нито за БСП”. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Според него „в момента няма друг избор, освен нов предсрочен вот”.

Василев уточни, че очаква реакцията на Слави Трифонов и ИТН по отношение на новината, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета „Желязков”, но няма официално да влиза във властта.

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

От МЕЧ искат оставката на председателя на Народното събрание Наталия Киселова и подчертаха, че няма да подкрепят идеята за ротационно председателство.

Редактор: Калина Петкова