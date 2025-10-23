За два дни София се превърна в епицентър на сектора на недвижимите имоти. Sofia Event Center посрещна над 700 активни в бранша експерти на второто издание на Международната конференция за недвижими имоти на Realto Group . Събитието събира на една сцена глобален опит и местно знание. Конференцията обедини финанси, технологии, инвестиции и търговски техники – теми, ключови за ускоряването конкурентоспособността на пазарите в региона.

Realto Group 2025 донесе смели идеи и вдъхновяващи истории от лидери в сектора – от България и световните пазари. Водещи теми: устойчив растеж, иновации и нови бизнес възможности. Форумът отбеляза нов етап за сектора – с нови партньорства, иновативни практики и фокус върху практични AI решения и устойчиви инвестиции.

Звездата на шоуто: Том Панос

Акцентът на тазгодишната конференция бе присъствието на Том Панос, най-популярният треньор и инструктор в областта на недвижимите имоти в Австралия. С над три десетилетия опит в бранша, Панос е широко признат като един от най-влиятелните авторитети в индустрията и лидер в сектора в глобален план. Изучава поведението на елитните брокери – тези, които реализират над $1 млн. брутен комисионен приход годишно, като обединява и систематизира техните практики в работеща методология. По време на тазгодишното издание на конференцията, Панос представи пред аудиторията конкретните процеси, които превръщат един посредник в лидер на пазара.

The Real Estate Gym: Обучение за шампиони

По време на конференцията Панос проведе ексклузивни обучителни сесии от своята тренировъчна програма „The Real Estate Gym“ – специално разработена за най-добрите 1% професионалисти в областта на недвижимите имоти. Участниците получиха достъп до система, която цели да ги превърне в „атлети в бизнеса“ чрез серия от практични, приложими уроци, с които да постигнат оптимални резултати. Програмата „The Real Estate Gym“ комбинира доказателствени данни и реални резултати на най-добрите брокери в света, уроци за психологията на продажбите и преговорите, както и съвети за изграждане на постоянен поток от клиенти.

Това, което отличава Панос, е стратегията му да разкрива тайните на успеха. Пред публиката у нас той демонстрира, че не е мотивационен коуч, а експерт, който е готов да предаде своя опит и знание нататък – към тези, решени да станат част от най-добрите.

За 700-те участници в Sofia Event Center конференцията е инвестиция в тяхното кариерно бъдеще. Посланието е ясно: България вече не е в периферията на глобалния диалог за недвижимите имоти, а активен участник, който се учи от най-добрите, създава ключови партньорства и работи активно в посока развитие на индустрията.

Третото издание на Международна конферeнция Realto Group ще се проведе през есента на 2026 г. отново в София.

Редактор: Дарина Методиева