Краят на годината наближава с онази смес от лека паника и празнично вълнение. И отново на дневен ред излиза големият въпрос: „Какво ще правим за Нова година?“.

Вместо да се луташ между домашния уют и концерта на площада, защо този път не си подариш едно пътуване? Да изпратиш старата година от ново място е като да натиснеш бутона „refresh“ за цялата следваща.

Събрахме четири популярни сред българите дестинации, които предлагат коренно различно изживяване.

1. Слънчева Нова година в Анталия

Представи си следното: вместо да мръзнеш в очакване на зарята, се разхождаш по палмова алея. Вместо да готвиш с часове, избираш отрупани маси в 5-звезден хотел. Вместо да мислиш за програмата, някой вече е организирал всичко за теб – от полета до празничната гала вечеря.

Звучи като мечта, нали? Е, не е. Точно това предлагат от Tez Tour със своята специална новогодишна програма до Анталия с директен полет от София. Това е идеалният вариант за тези, които искат нула стрес и 100% удоволствие.

Пакетът включва всичко – настаняване в луксозен хотел на база Ultra All-Inclusive (да, това означава храна и напитки по всяко време!), празнична вечеря с богата програма и възможност да се насладиш на мекия средиземноморски климат дори през зимата.

Забравяш за организацията и просто се отдаваш на почивка. Перфектно за семейства, двойки или просто за всеки, който е решил, че заслужава да бъде поглезен.

2. За купонджиите с балканска душа: Гръцки ритми край морето

Ако за теб Нова година е синоним на шумен купон, жива музика и танци до сутринта, тогава южната ни съседка те зове. Гърция, и по-специално Солун, е класика в жанра за новогодишно празнуване. Представи си как наздравиците с узо се смесват със звуците на бузуки, а таверните по крайбрежната улица „Никис“ са пълни с весели компании.

Тук празникът е стихиен, непринуден и много, много вкусен. Неповторимата комбинация от солен морски въздух и енергията на големия град създава атмосфера, която те кара да забравиш за всичко и просто да се забавляваш.

3. За безнадеждните романтици: Приказна нощ във Виена

Има градове, които в празничния сезон се превръщат в декор от приказка, и Виена е един от тях. Ако си от хората, които свързват Нова година с елегантност, класическа музика и аристократичен дух, това е твоето място. Макар коледните базари вече да са към края си, градът все още блести в хиляди светлини. Въздухът ухае на греяно вино и виенски щрудел, а по площадите пред Кметството и катедралата "Свети Стефан" се събират хора от цял свят. В полунощ небето се озарява от фойерверки, а отвсякъде звучат валсовете на Щраус. Да посрещнеш първия ден от годината в имперската столица е преживяване, което носи усещане за блясък и оптимизъм.

4. За търсачите на слънце и приключения: Екзотично бягство от зимата

Кой казва, че Нова година трябва да е със сняг и студ? Все повече българи решават да разменят пуловера и шапката за бански и слънчеви очила. Дестинации като Египет или Дубай предлагат точно това – бягство към лятото в средата на зимата. Вместо пред камината, можеш да посрещнеш 1 януари на плажа с коктейл в ръка. Или пък да комбинираш празничната нощ с пустинно сафари, гмуркане сред коралови рифове или разходка из футуристични градове. Можеш да избереш и Нова година в Турция. Това е избор за смелите, за тези, които искат добро прекарване.

Новата им година да започне не просто с празник, а с истинско приключение и спомен за цял живот.

Където и да избереш да бъдеш, най-важното е да си с правилната компания и с усмивка. Новата година е ново начало, а какво по-хубаво от това да го поставиш на красиво и вълнуващо място? А сега е време да планираш.

