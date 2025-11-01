Русенското село Хотанца възражда 100-годишна традиция с първия по рода си „Празник на хотанската сарма“. Местните жители вярват, че сармите са символ на уют и гостоприемство, затова са се заели с амбициозната задача да приготвят около 2000 зелеви сарми по автентична рецепта, за да посрещнат своите гости днес.

В Хотанца днешният празник е двоен - освен Деня на народните будители, селото отбелязва и своя празник на сармата, с който се възстановява стара традиция. „Традицията е да бъде с абсолютно всички продукти българско производство. Залагаме, може би сме първите тука в областта, които залагаме първи киселото зеле“, обясни кметът на селото Мелиха Тодорова. Тя разказа, че старата дата на селския събор е била именно първата събота и неделя на ноември и сега читалището възобновява обичая гостите да се посрещат с вкусни зелеви сарми.

Тайната на хотанската сарма се крие в детайлите на нейното приготвяне. За разлика от масовата практика, тук месото не е мляно. „Само с кълцано месо, по което трябва да има мазнинка“, разкри председателят на читалището Деница. Именно затова важна съставка е сланината.