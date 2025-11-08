Снимка: iStock
-
Избраният за кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше посрещнат като герой в джамия в Пуерто Рико
-
„Оставам за малко”: Как една комедия може да разкаже живота на всеки от нас?
-
СДВР награди председателят на Съюза на ключарите в България Андрей Сапунджиев
-
Жителите на Поликраище на протест заради внезапна криза с водата
-
„Трябва да се преосмисли отношението към животните”: Чужденци разказват за системно насилие над кучета в Добричко
-
Великобритания на "лов" за мигранти
Униформените проверяват излизащите от България автомобили на "Калотина", "Дунав мост" 1 и 2 и на "Капитан Андреево"
Пътната полиция с акция по големите ни гранични пунктове. Униформените проверяват излизащите от България автомобили на "Калотина", "Дунав мост" 1 и 2 и на "Капитан Андреево".
На всички гранични пунктове има постове, които проверяват автомобилите, най-вече излизащите от страната. Проверяват се за неплатени глоби и за нередности на пътя. На "Капитан Андреево" е имало съставени два фиша и един акт - за разхождане по АМ "Марица" и за пътуване без колан.
Засилени полицейски проверки по границите и ГКПП-тата през уикенда
Основната инициатива е излизащите от страната да платят глобите си преди да напуснат. Очакват се такива акции следващит дни.
Последвайте ни