Пътната полиция с акция по големите ни гранични пунктове. Униформените проверяват излизащите от България автомобили на "Калотина", "Дунав мост" 1 и 2 и на "Капитан Андреево".

На всички гранични пунктове има постове, които проверяват автомобилите, най-вече излизащите от страната. Проверяват се за неплатени глоби и за нередности на пътя. На "Капитан Андреево" е имало съставени два фиша и един акт - за разхождане по АМ "Марица" и за пътуване без колан.

Засилени полицейски проверки по границите и ГКПП-тата през уикенда

Основната инициатива е излизащите от страната да платят глобите си преди да напуснат. Очакват се такива акции следващит дни.