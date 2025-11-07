Снимка: iStock, илюстративна
Ще се проверяват български и чужди граждани за невръчени фишове и наказателни постановления
През следващите три дни, до неделя включително, ще има засилени полицейски проверки в районите на граничните контролно-пропускателни пунктове и в граничните зони. Целта е да бъдат връчени невръчени електронни фишове и наказателни постановления на български и чужди граждани, като ще има възможност глобите да се плащат на място чрез мобилни ПОС терминали. Това съобщи комисар Мария Ботева, зам.-директор на "Пътна полиция ".
►Конкретните локации, където ще има засилено полицейско присъствие, са:
ГКПП "Дунав мост 1" при Русе
ГКПП "Дунав мост 2" при Видин
ГКПП "Кулата"
ГКПП "Капитан Андреево"
ГКПП "Драгоман"
Проверките са част от по-мащабна кампания. В момента тече първата десетдневка, която приключва на 10 ноември и е с акцент върху нарушенията, извършвани от пешеходци. От 11 ноември започва втора десетдневка, която ще бъде насочена основно към контрола на пешеходците и поведението на водачите спрямо тях като уязвими участници в движението.
Започна акция "Зима": Колко са глобените
Въпреки тематичния фокус на кампаниите, от полицията подчертават, че контролът е всеобхватен. „Няма значение, че имаме десетдневки с определени акценти. Всеки, който бъде установен в нарушение, спрямо него ще се прилага съответната отговорност, било то административно-наказателна или наказателна“, коментира комисар Ботева.Редактор: Мария Барабашка
