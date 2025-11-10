-
Ебру от Big Brother: Стискам палци на Елена, но ако съм реалист, ще спечели Котов
-
Безименните пленяват Калин в новия епизод на “Игри на волята”
-
В „На кафе“ с Биляна Лазарова – Биляниш, Веселин Маринов и Люси Иларионов
-
Веселяците предизвикват Черешкови в "Семейни войни"
-
Усмивки и положителни емоции в "Сделка или не"
-
Ебру от Big Brother: Жертвата на сезона е Сияна! Жените не трябва да са само съблазнителки! (ВИДЕО)
Коментар на Йоана Буковска, Тодор Капитанов и Зафир Зарков
В първия работен ден от новата седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха актрисата Йоана Буковска, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и предприемачът Зафир Зарков.
Първата от тях бе свързана със сложния баланс между интересите на различните групи от обществото през призмата на държавния бюджет.
След това гостите коментираха в каква България живеем 36 години след онзи 10 ноември, който постави началото на края на тоталитарния режим у нас. Какво означава демокрацията за тези, които са живели в комунизъм и за младите, за които светът е на един клик разстояние.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни