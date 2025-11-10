В първия работен ден от новата седмица в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова актуалните теми коментираха актрисата Йоана Буковска, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов и предприемачът Зафир Зарков.

Първата от тях бе свързана със сложния баланс между интересите на различните групи от обществото през призмата на държавния бюджет.

След това гостите коментираха в каква България живеем 36 години след онзи 10 ноември, който постави началото на края на тоталитарния режим у нас. Какво означава демокрацията за тези, които са живели в комунизъм и за младите, за които светът е на един клик разстояние.

Цялото предаване гледайте във видеото.