Шофьор на лек автомобил премина на червен сигнал на жп прелез в хитринското село Добри Войниково, след което се удари в пътнически влак и напусна местопроизшествието. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Около 11:30 часа в сряда е получен сигнал от спешен телефон 112 за произшествие между пътнически влак и лек автомобил. Няма пострадали хора, а щетите по влаковата композиция не са големи. Около 30 минути по-късно влакът продължил движение.

Влак удари кола на жп прелез в Симеоновград

Установен е водачът на лекия автомобил. Той е 73-годишен мъж от село Висока поляна. Съставен му е акт за установено административно нарушение. Служители на сектор „Пътна полиция“ са отнели и шофьорската му книжка.

Редактор: Цветина Петкова