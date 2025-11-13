Софийската градска прокуратура внесе в съда обвинителния акт по разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев. На съд са предадени петима обвиняеми за общо 12 престъпления.

Повдигнато е обвинение за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на Варна и София те са действали в сговор, като са оказвали принуда за вземане на подкупи с цел имотна облага.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийския градски съд.

