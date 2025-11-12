От днес длъжността кмет на Варна ще бъде изпълнявана от законно избрания кмет Благомир Коцев, съобщи на пресконференция заместникът му Павел Попов.

По думите му макар да е в ареста, той ще изпълнява своите функции и ще бъде преустановена практиката с определяне на изпълняващ функциите.

Задържането на Благомир Коцев става все по-необяснимо, защото следствените действия срещу него бяха прекратени и основанията за задържането му вече не са налице, посочи Попов. Той подчерта, че очакванията на екипа са били прокуратурата сама да вземе решение за освобождаването на кмета от ареста, но това все още не е факт.

Днес изтича отпускът на Благомир Коцев, очаква се позицията на ОИК–Варна

Припомняме, че Общинската избирателна комисия се самосезира след постъпили граждански сигнали, в които се поставя въпросът дали продължителното отсъствие на кмета представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще заема поста до 11 ноември.

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска прекратяване на разследването

Припомняме, че кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

"Прокуратурата отказва сама да поиска освобождаването на Благо от ареста, въпреки че разследването приключи преди две седмици", пишат близки на Коцев. На 7 ноември неговата защита е поискала ново преразглеждане на мярката. То още не е внесено в съда. Прокуратурата има 3-дневен срок да го направи.

