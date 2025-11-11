Предстои Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да излезе с решение относно законосъобразността на отпуска, ползван от кмета на града Благомир Коцев, който се намира в ареста от 8 юли.

Компетентният орган се самосезира след постъпили граждански сигнали, в които се поставя въпросът дали продължителното отсъствие на кмета представлява основание за предсрочно прекратяване на неговите правомощия.

Временно изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов заяви, че ще заема поста до 11 ноември. Днес официално изтича разрешеният отпуск на Благомир Коцев.

Йордан Кателиев, обвинен заедно с Благомир Коцев, иска прекратяване на разследването

Припомняме, че кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен още през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

