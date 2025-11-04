В София адвокатите на общинските съветници от Варна се запознават с материалите по разследването срещу тях. Има ли нови доказателства за корупция и какво следва?

Защитата на общинския съветник Йордан Кателиев ще поиска прекратяване на разследването. Това каза самият той, след като два часа чете томовете, събрани от Антикорупционната комисия.

По думите на адвокат Ивайло Костов в близо 70 тома Антикорупционната комисия е събрала данни как Кателиев с колегата си от Общински съвет - Николай Стефанов и кмета Благомир Коцев са предложили подкуп на бившия зам.-кмет Диан Иванов за да повлияят на определена обществена поръчка. Тя обаче е била спечелена от кандидата, който е предложил най-ниската цена.

Защитата на Благомир Коцев поиска прекратяване на досъдебното производство

Ето защото според защитата няма извършено престъпление. А що се отнася до това дали двамата общински съветници могат предсрочно да бъдат освободени от постовете си, по думите на защитата, това трудно може да се случи, тъй като те се събират веднъж месечно на сесия на Общинския съвет и могат да участват онлайн.

„Аз съм поискал изменения на мярката, тъй като по обвиненията за които Кателиев е обвинен, наказанието е до 6 години лишаване от свобода. Смятам, че задържането му под стража и след това домашния арест, т.е. лишаването му от свобода, е несъвместимо с повдигнатото обвинения. Още повече, че няма как да повлие на разследването, тъй като то вече е приключило”, заяви Костов.