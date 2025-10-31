Защитата на кмета на Варна Благомир Коцев е поискала прекратяване на досъдебното производство срещу него и освобождаването му без мярка за неотклонение. Това стана ясно, докато разследването, водено от Антикорупционната комисия, е на финалната си права и прокуратурата започна да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.

Според адвокатите на Коцев причината за искането е, че в материалите по делото имало показания, според които пари са били искани от негово име, но не и от него лично.

По първоначална информация всички обвиняеми днес са получили призовки да се явят, за да се запознаят с материалите срещу тях. Двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и общинската служителка Антоанета Петрова, няма да се явят в сградата на Софийския градски съд.

Повече от два часа адвокатите на Благомир Коцев четат материалите, събрани срещу него. Известно е, че те са около 60 тома. Всички обвиняеми отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп, като от понеделник Благомир Коцев има още едно обвинение. То също касае подкуп и е свързано с прехвърляне на малко над 3 млн. лв. от сметката на Община Варна към сметката на общинското дружество „Градски транспорт“.

До 11 ноември Благомир Коцев е в отпуск. Не е ясно дали след това ще продължи да остане на поста, тъй като прокуратурата все още не е поискала отстраняването му. На този етап не е ясно и дали защитата му ще поиска ново разглеждане на мярката му за неотклонение.

Повдигнаха ново обвинение срещу кмета на Варна

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт.