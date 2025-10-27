Прокуратурата повдигна нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници, задържани заедно с него. Очаква се в петък обвинението да му предостави всички събрани материали, а след това да изготвят и обвинителния акт.

За шести път: Съдът остави Благомир Коцев в ареста

Новите обвинения срещу Благомир Коцев и двамата общински съветници също са за подкуп. Според постановлението за привличане като обвиняеми, те са действали в периода юли 2024 г. - месец май 2025 г. Заедно с тях е имало и депутат, който продължава да е неизвестен. Коцев, твърди още прокуратурата, е направил опит и да принуди Биляна Якова да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на община Варна към търговското дружество „Градски транспорт”. Тя обаче е отказала, въпреки устните му заплахи, че в противен случай няма да запази работата си. Прокуратурата на този етап не коментира новите обвинения.

Новите свидетели не са били разпитвани, твърди защитата на Коцев.

„За това, че е поискан подкуп от кмета и от други лица, след като тези свидетели изрично заявяват, че от кмета подкуп не им е искан. Други лица са искали - кой от негово име, кой за себе си, но за прокуратурата това не е проблем”, заяви адвокат Ина Лулчева.

От днес обвиненията срещу Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов не включват участие в организирана престъпна група. Според документите по разследването, те ще отговарят за престъпно сдружаване.

„Страшната конкретизация, която прокуратурата е постигнала, е, че за 11 месеца неустановеният народен представител продължава да е неустановен, но са разкрили, че той очевидно е от 51-то Народно събрание”, каза Ина Лулчева.

Йордан Кателиев и Николай Стефанов получиха новите си обвинения лично, след като за кратко им бяха свалени електронните гривни, с които те изтърпяват мярката си "домашен арест".

„Очакваме всичко да приключи, не знаем въобще какво ще се случи вече. Чакаме нататък съдът да реши”, коментира Йордан Кателиев.

„Всъщност, промяна, доколкото разбрах, няма. Очакваме делото вече да влиза в съда и съответно, най-важното, което чакаме, е да паднат мерките”, заяви Николай Стефанов.

След няколко съдебни заседания с искания за по-лека мярка за неотклонение, които магистратите отхвърлиха с мотив, че Коцев може да въздейства на свидетели, днес стана ясно, че разследването срещу него е на финалната си права.

„Защо прокуратурата не пусне г-н Коцев днес, след като разследването е приключило, а той се задържа само за да не попречи на разследването?”, каза адвокат Лулчева.

В петък всички замесени в скандала около община Варна трябва да получат материалите, събрани до момента срещу тях. Ако нямат възражения, прокуратурата е длъжна в двумесечен срок да напише обвинителния акт.