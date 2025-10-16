Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста. Решението беше взето от Софийския апелативния съд, като един от тримата съдии го подписа с особено мнение.

Съдът счете, че и под „домашен арест”, с оглед, че Коцев все още изпълнява длъжността кмет, може да реализира голяма част от служебната си дейност. Съдът прие, че свидетелите не твърдят, че парите са искани от Коцев, а от негови подставени лица. Като не може да се приеме, че не са злоупотребили с името му.

Защита е направила второ искане за разпит, включително и от Асен Василев. Според съда, ако това не стане в кратък обозрим срок, при следващо разглеждане това би било причина за промяна на мярката.

„Надявам се да уважите искането за промяна. В ареста или в домашен арест - как бих могъл да влияя. Единствената разлика е, че искам да бъде близо до семейството си, да им помагам, имам 2 малки деца”, заяви Благомир Коцев пред съда.

Особено мнение на членен-съдия Андрей Ангелов:

„За съжаление процесуалния закон обвързва преценката за компетентност с обстоятелствената част на обвинението. Към настоящия момент, а и към образуването на досъдебно производство, обвинението е включило лице с имунитет - народен представител. Въпреки законовата обвързаност на съда, следва да бъде посечено, че са изминали 11 месеца от образуването, като над 3, са налице и задържани лица", се казва в особеното мнение.

Според съдия Ангелов разследването е започнало преди 11 месеца, а все още не е установило кой от 240-те депутати е имал отношение към евентуалните престъпления, въпреки че става въпрос за ограничена група от хора

„Съдебният състав следваше да констатира злоупотреба с право с включването на това лице с имунитет. По този начин би се дал ясен знак на обвинението да прецизира обвинението в срока на разследване, в противен случай се дерогират разпоредбите от НПК. По съществото на делото намирам, че извън материално правно основание, свързани с деянията, не са налице предпоставките за съществуване на най-тежката мярка за неотклонение. Обоснованото предположение и към двете деяния не е с интензитета, за да е на лице арест. Несъмнено е, че в рамките на настоящото производство, при инцидентен съдебен контрол върху дейността на разследването, липсват принципите на непосредственост и състезателност по събиране на доказателства, поради което преценката за достоверността им се извършва в ограничен обсег, но въпреки тази ограниченост, показанията на Пламенка Димитрова, които основно уличават Коцев, не може да бъде игнорирано, че изхождат от икономическо обвързано лице”, смята съдия Ангелов.

Според него качествената характеристика на главното доказателствено средство е от такова естество, което налага внимателна проверка на данните, съдържащи се там - такава проверка органите на досъдебното производство не са извършили в пълнота. Не е съгласен и с приетото от мнозинството за реална опасност, ако се намели мярката.

„Обвиняемият няма криминално минало, срокът на задържането е 3 месеца и 8 дни и в този аспект, не мога да приема, че само обществената опасност е достатъчна”, смята съдията.

„На следващо място, мнозинството от съдебния състав се позовава на възможността на Коцев да влияе на разследването, предвид заеманата от него длъжност - не мога да се съглася, тъй като за държавното обвинение, ако заеманата длъжност кмет на община Варна е в състояние да рефлектира върху разследването, съществува възможността да инициира процедура по чл. 69 по НПК, свързана с отстраняване на лицето от длъжност.Прокуратурата не се е възползвала от тази възможност, поради което очевидно приема, че Коцев не може да влияе върху процеса на разследване, който вече 11 м. продължава.Продължаване на най-тежката мярка за Коцев нарушава и принципа за процесуална равнопоставеност, доколкото е видно че другите обвиняеми - Кателиев и Стефанов са с по-лека мярка”, е мнението на съдия Ангелов, който смята, че Благомир Коцев трябва да остане с мярка подписка.

„Съдия Андреев по най-правилния начин изрази тезата на защитата и - че към настоящия момент тази мярка се явява прекомерна. Дори заяви, че най-адекватната мярка би била подписка. За първи път съдия Андреев заяви, че всъщност обвинението се предоверява на свидетелските показания на Пламенка Димитрова, без да извършва насрещна проверка, което намалява тяхната достоверност”, заяви адвокат Николай Владимиров, защитник на Благомир Коцев.