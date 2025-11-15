Две коли се удариха челно на изхода на село Лозен в посока автомагистрала „Тракия“, предаде репортер на БГНЕС.

След пътния инцидент и двете коли са с унищожени предници. Едната след удара се е блъснала и в ограда на пътя.

На място има представители на "Пътна полиция", които регулират движението. Произшествието е станало около 14 ч. Няма информация за пострадали.

Редактор: Цветина Петкова