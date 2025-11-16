77-годишна жена е загинала, а двама души са ранени при тежко пътнотранспортно произшествие на кръстовището на пътя Ямбол – село Чарган. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 15:00 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни сблъсъкът е възникнал между два леки автомобила. Единият се е движел в посока от село Чарган към Ямбол, а другият е пътувал от село Могила към село Окоп.

Вследствие на удара на място е загинала пътничка, която е на 77 години. Водачът и друга жена от същата кола са транспортирани от екипи на Спешна помощ – Ямбол за оказване на медицинска помощ.

От МВР уточниха, че пробите за алкохол и наркотици и на двамата водачи са отрицателни. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия. Движението в участъка е затруднено и се регулира от служители на „Пътна полиция“.

