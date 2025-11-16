-
Нямаше как да получим дерогация без да си мръднем пръста. Експерти денонощно работеха със САЩ, допълни енергийният министър
Не бива да се омаловажава труда на всички експерти, които буквално не мигнаха и денонощно изготвяха документи и ги обсъждаха със САЩ. Нямаше как да получим дерогация без да си мръднем пръста и без да бъде изпълнено изискването да не изтичат средства към компанията-майка. Това каза в студиото на "На Фокус" министърът на енергетиката Жечо Станков.
Относно особения търговски управител на рафинерията, Жечо Станков отбеляза, че номинацията на Румен Спецов е била обсъдена на Съвета за съвместно управление. "Задачата му е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно директорът на НАП е най-правилният човек, защото има поглед върху разплащателната система в цялата страна. Не говорим за човек, който да върти крановете по инсталациите в рафинерията или да зарежда по бензиностанциите. Г-н Спецов ще докаже, че може да се справи с поста. С назначаването му гарантирахме доставките на горива, прекъсваме финансовите потоци към санкционираните компании, а и ще можем да получаваме още дерогации, докогато това е нужно", заяви министърът.
МС назначи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
По думите му САЩ са партньор на българското правителство, но дерогацията е била плод на сериозни усилия. "Енергийният министър на САЩ лично подпомагаше целия процес, срещнахме се четири пъти. Екипите в Министерския съвет и нашия лидер със своите контакти в Белия дом, както и премиерът, доведоха до логичното решение на нещата, с което получихме дерогация от САЩ и Великобритания. Аз, като министър, имах две основни задачи за последните три седмици - до получаване на отсрочка да гарантираме сигурността на доставките на гориво за всички български граждани. Така няма да има паника на пазара. Втората задача беше да се избегне спекулация с цените. Успяхме да убедим партньорите си, че средства от дъщерните компании на пряко санкционираната "Лукойл", няма да достигат до нея и да бъдат въвличани във военните действия в Украйна", коментира Станков.
Отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас: Какви са политическите реакции (ОБЗОР)
Според него е бил обсъждан и втори сценарий - при липса на дерогация до 21 ноември, когато американските санкции влизат в сила: "Лукойл Нефтохим" нямаше да може да купува суров петрол, нито да си плаща сметките. Тогава щяхме да сме в критична ситуация, в която трябваше да сме сигурни, че имаме достатъчно количества горива. Правехме мониторинг на ежедневна база. Имаме готови рафинирани продукти - бензин за шест месеца, за четири - дизел и за два - авиогориво. Държавата съхранява горива за 30 дни, а продавачите им - за 60 дни. Това правят 90-дневните запаси. Освен това в чужбина България съхранява горива за 4-5 дни. Очаква се отсрочката от санкциите да бъде удължена от Великобритания и САЩ", отбеляза министърът. И допълни, че към днешна дата няма заявен интерес за продажба на рафинерията.
Относно подадения сигнал за начина, по който "Лукойл" България е купувала от компанията майка "Литаско" на завишени цени, а след това ѝ е продавала на занижени, което наричат най-голямото икономическо престъпление на прехода, Станков коментира: "Не съм запознат с този сигнал. Когато бях заместник-министър, не давахме помощ на губещи дружества. Ако не са реализирали печалба, не са били подпомагани. Сигналът ще бъде разгледан в детайли и ако се установят нарушения, ще бъдат наложени санкции", подчерта той.
