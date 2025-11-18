Депутатите от „ДПС-Ново начало” даряват декемврийските си заплати. Това стана ясно от пост във Facebook на страницата на партията. Те ще се добавят към сумата, необходима за изплащане на коледните добавки на българските пенсионери.

Лидерът на формацията Делян Пеевски поиска от финансовия министър Теменужка Петкова правителството да осигури с постановление изплащането на коледни надбавки за пенсионерите, в размер на 110 лв., което е с 10 лева повече, спрямо 2024 година.

Редактор: Калина Петкова