Инвитро клиника в София представи иновативна услуга, която позволява на бъдещите родители да следят развитието на ембриона в реално време. Технологията е уникална не само за България, но и за Европа.

Според д-р Явор Владимиров, специалист по репродуктивна медицина, дигиталната платформа IVF Mobile е част от по-широк процес на модернизация. Тя дава възможност на пациентите „да виждат това, което виждат лекарите“, което според него води до значимо повишаване на успеваемостта. По данни от международни проучвания шансът за успешна инвитро процедура може да се увеличи с около 11%.

Услугата се предлага безплатно на всички пациенти на клиниката. Макар малка част от двойките да предпочитат да не наблюдават ембрионите си заради притеснение, повечето приемат възможността с голямо вълнение, според д-р Владимиров.

Д-р Владимиров отбелязва, че нуждата от инвитро процедури расте. Ако преди десетилетие безплодието е засягало около 10–12% от двойките, сега делът е вече 17,5%. Причините са комбинация от замърсената среда, хранителни добавки, стрес и тенденцията много жени да отлагат първа бременност след 35 години.

Специалистът подчертава и ролята на генетичната диагностика, която може да обясни поредица от неуспешни опити. „Когато имаш диагноза, е по-лесно да вземеш решение“, казва той.

За последните 20 години успеваемостта се е удвоила, но според д-р Владимиров биологичните клетки имат естествени ограничения и 100% успех е невъзможен.

Неговият най-важен съвет към двойките е да не отлагат родителството. „Мислете за дете преди 30-годишна възраст. Медицината помага – но не може да надскочи природата“, допълва той.

