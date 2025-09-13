Снимка: iStock
-
Рожден ден с усмивки: Мария Статулова със спомени за приятелствата със Стоянка Мутафова, Невена Коканова и Георги Калоянчев
-
Едно семейство, много ученици: Трескавата подготовка за първия звънец
-
„Нищо лично”: Кой е Синеокият самурай
-
В „Темата на NOVA”: Възможно ли е да спасяваме, а не да губим невинни животи по пътищата
-
Портрет на Сияна върху скалите: Кой е човекът, поставил образа на 12-годишното дете върху морския бряг
-
Средната скорост вече ни "глобява": Но знаем ли с колко всъщност шофираме
По-късната бременност носи повече рискове както за здравето на майката, така и за бебето“, каза д-р Велев
„Българката започна да ражда повече деца и това вече не е рядкост“, отчете директорът на "Шейново” д-р Румен Велев в ефира на „Събуди се”. Според него все по-често в „Шейново“ се наблюдават семейства, решаващи се на трето или четвърто дете. Той разказа и за особено впечатляващ случай – жена, родила 13-то си дете на 44-годишна възраст. Всички раждания са били именно в болницата „Шейново“.
„Интересното е, че предишния ден дъщеря ѝ също роди, така че новороденото има по-голям от себе си племенник“, отбеляза с усмивка лекарят.
Според статистиката,средната възраст, на която българката ражда първото си дете, вече е около 30 години, като в София тя достига дори 31,5. „Това е тревожна тенденция, защото по-късната бременност носи повече рискове както за здравето на майката, така и за бебето“, каза д-р Велев.
Социалното министерство предлага увеличение на парите за майчинство през втората година
Той обясни, че социалните фактори – желанието за професионална реализация, икономическата нестабилност и липсата на подкрепа за отглеждането на деца – често карат жените да отлагат раждането. В резултат все повече от тях прибягват до репродуктивни технологии, включително инвитро оплождане.
На въпрос за ролята на новите технологии, включително и на изкуствения интелект, д-р Велев обясни, че съвременната апаратура вече използва AI за анализ на данни като сърдечен ритъм на плода или ултразвукови показатели. Но уточни, че раждането – като акт – остава дълбоко човешко и няма как да бъде напълно автоматизирано.
„Докато жената сама износва и ражда дете, нашата професия няма как да бъде заменена. Може би някой ден ще има изкуствени утроби, но това е далечно бъдеще“, допълни той.
Една от най-сериозните теми, повдигнати в разговора, бе увеличаването на броя на ражданията чрез цезарово сечение. „За съжаление, почти всяка втора жена в България ражда със секцио – процентът вече е около 50%. Това е изключително тревожна тенденция“, подчерта д-р Велев.
Според него голяма част от тези операции не са наложени по медицински причини. Сред причините са страхове на бъдещите майки и търсене на по-малко болка. „Но трябва да сме откровени – секциото не е по-безопасен или по-лек път. Това е операция със сериозни рискове“, предупреди той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни