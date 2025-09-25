Осиновителите на дете са смели хора. Често тяхната задача е много по-сложна и отговорна от тази на биологичните семейства, защото те изминават дълъг, нелек път по сбъдването на мечтата за дете, а след като то прекрачи прага, предизвикателствата тепърва започват.

„Осиновяването е дълъг и често емоционално натоварен процес. Много от хората, които кандидатстват, вече са преминали през трудности като репродуктивни проблеми, неуспешни инвитро процедури или загуба на дете. След подаване на документи и включване в регистъра на осиновители започва период на чакане, който може да продължи години – понякога 5–6“, обясни в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS психотерапевтът и обучител на кандидат-осиновители Теодора Тодорова-Василева.

Тя подчерта, че липсата на обратна връзка от институциите през този период е допълнителен източник на стрес. „Хората чакат, подновяват документи, но често не знаят на какъв етап е процедурата. В момента се работи по електронен регистър, който ще даде повече прозрачност и възможност кандидат-осиновителите да следят процеса в реално време“, увери експертът.

Трябва ли да се закрият социалните домове за деца у нас

След самото осиновяване започват новите предизвикателства – адаптацията на детето и на семейството. Според психотерапевта колкото по-малко е детето, толкова по-лесно се изгражда привързаността. „Държавата предоставя майчинство и е добре родителите да отделят време, за да изградят връзката с детето, преди то да тръгне на градина или училище“, подчерта тя.

Тодорова-Василева обръща внимание, че децата често носят травматични преживявания на телесно ниво. „Дори една прегръдка може да бъде трудна за дете, което е преживяло изоставяне или насилие. Родителите трябва да развият търпение и разбиране, за да отговорят на индивидуалните нужди на детето“, посочи психотерапевтът.

За да подкрепи родителите и след осиновяването, заедно с детския психолог и фамилен консултант Невена Иванова тя създава специални групи за родители. „Нарекохме ги „Осиновяването: добре дошло дете“. В 9 модула разглеждаме теми, свързани с ранната травма, адаптацията, възпитателните подходи и общуването в семейството. Целта е родителите не само да получат знания, но и да преживеят процеса и да разберат какво усеща детето“, разказа тя.

Първата група стартира на 1 октомври в психотерапевтичен и обучителен център. „Още в първия модул поставяме родителите в ситуация, която имитира преживяванията на осиновено дете – за да могат да влязат в неговите обувки и да изградят по-дълбока емпатия“, обясни психотерапевтът.

Целия разговор гледайте във видеото.

