Протест срещу липсата на достъп до земи, язовири и полски пътища в хасковското село Елена. Хората твърдят, че години наред заради ограждане на пасища са принудени да пускат десетки жалби до институциите.

Проблемът продължава вече над 10–15 години. Недоволството е срещу това, че огромна част от горските и полски пътища са оградени от наемател на общински пасища. Хората твърдят, че по този начин нямат достъп до собствените си земи, както и до водоеми, които използват за напояване на животните си, особено през лятото, когато сушата е голяма.

Самият арендатор заяви пред NOVA, че всъщност загражда само земите, които така или иначе ползва под наем. От Oбщина Хасково извършиха проверка и заявиха, че на този етап не откриват нередности.

През годините е имало случаи, когато хората са се натъквали на заградени пътища.

"Нямаме достъп до собствените си имоти. Животните няма къде да ги поим. Имаше кладенци, направени от прадедите ни - чистим, за да можем да поим животните. Но и кладенците са заградени", разказа потърпевш.

Друг подчерта, че основният проблем е заради заградени пътища и пасища."Пасищата са оградени с тел, колчета. Няма достъп до никъде. Това са сигурно над 2000 декара и нагоре – заградени. Безобразие", посочи мъжът.

"От години подред подаваме жалби в общината, но няма никаква реакция. Дойдат и казват, че било нормално. Как ще е нормално това? Ние не сме на турската граница", подчерта друг протестиращ.

