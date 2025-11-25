Бюджетът явно издава страха на управляващите от предсрочни избори. Той мами очевидно с абсолютно нереалистични приходи. Явно е необходимост да се предотвратят социални вълнения. Това е план-сметка на счупения диалог, на противопоставянията и измамата. Никога бюджет досега не е приеман без съгласуване с работодателите, не е противопоставял така бизнеса с администрацията. Това каза президентът Румен Радев и допусна радикализация на протестите.

Той коментира и обсъждания мирен план за Украйна. "Коалиция "Магнитски" е поредният кабинет, който бърка в джоба на българите и налива пари в Украйна, докато нейните отбранителни линии се разпадат, а в Киев гърмят корупционни скандали. Това е порочната икономика на войната", заяви той.

Бюджет 2026: Изтече срокът за предложения за промени между четенията

По думите на държавния глава има много мирни планове, но мирният договор се пише от победителите. "Силно се надявам, че няма да се наложи тази историческа максима, за да предотвратим още жертви и разрушения. Това е много труден процес, но водените преговори са единствената възможност да млъкнат оръжията и България може и трябва да допринася със своите решения и поведение. Виждаме рационален план за бърз мир на президента Тръмп. Той явно вижда, че ситуацията на бойното поле се развива неблагоприятно за Украйна и опитва да предотврати крайно неприятен сценарий и нови жертви. Европа пък настоява да бъде фактор със свои изисквания. Но за тази цел тя трябва да поеме отговорността. Ако сега се пропусне моментът за мир, дали следващите преговори няма да се водят при едни много по-неблагоприятни условия с много жертви? Явно ще има преговори за територии", коментира президентът.

Според него има промяна в позициите на някои политици. "Те довчера целуваха украинския флаг, днес ту го махат, ту го връщат, жалка работа", допълни той.

Относно закриването на авиоотряда Радев призова за рационалност и за мнението на Министерския съвет.

Държавният глава изказа и позицията си за нападението над българския журналист Владимир Перев. "Крайно време е РС Македония да започне ефективно разследване и наказателно преследване на всички посегателства срещу българи. Това е единственият начин страната да получи европейска интеграция. Случаят с г-н Перев е много добър повод да се започне, защото и мотивът, и извършителят са ясни", заяви президентът.