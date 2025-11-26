Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия „Величие“. Има задържани, научи NOVA.

Рано тази сутрин агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, са започнали претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски.

Секретна стенограма е пратена до главния прокурор за дейността на "Исторически парк"

Акцията е под ръководството на Софийска градска прокуратура.

По информация на NOVA по случая е образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, действала в периода 2013-2025 г.

Лидерът на партия „Величие“ Ивелин Михайлов излезе с коментар по случая.

"Не съм имал нищо общо с властта, как КПК ще ме разследват. Те са "бухалките". Сутринта са влезли у дома и у всички мои познати. Някои от тях нямат нито общо с бизнеса ми, но са искали да ударят навсякъде. На всеки неудобен му измислят нещо и после чакат да има договорка. Радостин Василев беше бухалката на властта, вдигна шум и днес всичко е факт. Няма да се предадем и да клекнем, но най-вероятно ще ни очернят и няма да можем да извършваме политическа дейност. Вероятно ще ми искат имунитета. Поздравления за полицаите, че не са правили грозни схеми, а са дали време на децата ми да отидат на училище. Имам едно съобщение, то ще бъде пуснато, дори да съм вътре. Всичко съм заснел. Според него ПП-ДБ се договаря с Борисов и той ще им прати хора на протестите. Политическият елит унищожава хората", заяви Михайлов.