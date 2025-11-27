Напрежението е породено от желанието да има радикализация от страна на опозицията, но и от вътрешна несигурност от управляващите. Те гонят срокове, които изпуснаха, и трябва да наваксат. Това каза политологът Росен Стоянов в студиото на "Здравей, България".

"Създава се никому ненужно напрежение. Има управляващо малцинство, което има подкрепа и се превръща в мнозинство, се предполага, че всяко тяхно предложение ще бъде прието, а тези на опозицията - отхвърлени. При това положение би трябвало да спазиш всички процедурни правила, както и да дадеш възможност на другите да се аргументират. Единственият изход е спазване на законите, парламентаризъм и избори. Алтернативата не бива да прави опит за промяна, а реални реформи", добави Стоянов.

Според него заради масовото недоволство най-вероятно ще бъдат предприети мерки. "Необходимо е заплатите да бъдат повишени по начин, по който да отговарят на квалификацията. Но се приоритизират някои сектори, за сметка на други. Не бива да има протести и блокади, за да се задвижат управляващите. Видяхме различни видове недоволство на протеста", смята политологът.

От своя страна политологът доц. Милен Любенов смята, че радикализацията на протестите е била очаквана, а бюджетът - само един повод за нея. "В последните месеци се натрупва много сериозно напрежение, което доведе до няколко протеста. Вчерашната масова демонстрация ни върна в 2013 и 2020 г. Радикализацията ще се засилва заради самото управление. Това може да застраши властта. Не съм сигурен каква е крайната цел на опозицията. Дали е сваляне на правителството и предсрочни избори, или възстановяват електорална подкрепа. Не съм видял заявки да падне кабинета, а по-скоро да променят параметрите на бюджета", подчерта Любенов.

По думите му вече 12 години има протести, свързани с един и същи модел на управление, персонифициран от Пеевски. "Не само той обаче е стълб и носител на този модел, ГЕРБ също се причислява към него. След 2014 г. Борисов и Пеевски работят в симбиоза в политиката, но и в бизнес и политическите интереси, затова се говори за завладяна държава - когато публични институции служат на частни интереси. Проблемът е политически, не можа да се създаде сериозна алтернатива, която да се противопостави на споменатия модел на управление", отбеляза доц. Любенов.

