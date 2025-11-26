Протестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме Промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Протестът ескалира, а униформените използвали сълзотворен газ срещу демонстрантите. По непотвърдена информация, при опит на депутата Цончо Ганев от партия „Възраждане“ да напусне района на парламента, се стигнало до сблъсъци между полиция и протестиращи, което довело и до употребата на лютив спрей.

Трима полицаи са пострадали, потвърдиха от МВР за NOVA. Началникът на отдел „Масови мероприятия“ към СДВР гл. инспектор Иван Георгиев съобщи на брифинг, че на един от тях е оказана медицинска помощ и той е освободен, а двама остават в болнично заведение. Всички са пострадали вследствие на хвърлени по тях бутилки.

От Дирекцията е изпратено писмо до кмета на Столичната община с искане да бъде издадена заповед за прекратяване на събитието, след като то е преминало позволеното време. По думите на гл. инспектор Георгиев до СДВР и Столичната община е било подадено уведомление за провеждане на протеста от 18:00 до 22:00 ч. „Събитието е заявено и съгласувано до 22 часа, а този час вече е преминал“, уточни той.

Междувременно депутатите, заседавали днес в ресорната комисия, която прие на второ четене бюджетите на НЗОК и ДОО, остават в сградата на парламента.

Като основен мотив организаторите посочиха вдигането на осигуровките, на данъка върху дивидентите и несъгласие с въвеждането на СУПТО за бизнеса. Според ПП всеки гражданин ще бъде ощетен със 600 лева на година - пари, които ще отидат в държавната хазна.

От "Продължаваме Промяната" публикуваха основните причини, поради които излизат, за да изразят своето негодувание. Ето и тяхната позиция:

⇒ несъразмерни държавни разходи, които от една страна са предимно насочени към нереформирани системи, а от друга – което е и много по-вредно – силно деформиращи пазара на труда, както в частния, така и в публичния сектор – със свръхфинансирани репресивни органи и недофинансирани обществени сфери;

⇒ ежегодно изземване на доход от всеки зает в реалния сектор – от работник и служител, през всеки със свободна професия, самонает, самоосигуряващ се, мениджър, предприемач – 1,4 млрд.лв. само за 2026г., и тази огромна сума ще расте прогресивно в следващите години;

⇒ трайно бюджетиране на дефицити, които лесно могат да излязат от контрол и за които политиците планират: първо значително покачване на преки и косвени, корпоративни и подоходни данъци още в следващите години, както и увеличение на осигуровките – за пенсии, за здравно осигуряване и второ, по-високите данъци ще комбинират с рязко нарастване на държавния дълг – два пъти за четири години (нови 40 млрд.лв.) и утрояване на лихвените плащания за същия период – над 3 млрд.лева само през 2028г.

От партията настояват за:

⇒ ръст на всички възнаграждения в обществения сектор два пъти над прогнозираната инфлация, но отмяна на автоматичните механизми за определяне на работната заплата

⇒ увеличение на разходите за издръжка на държавните системи – но не с предвиденото, а с 5% - принос над 700 млн.лв.

⇒ намаляване на раздутата капиталова програма с 3% - принос над 500 млн.лв.

⇒ съкращаване на част от незаетите и без друго щатни бройки – още над 270 млн.лв.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси още на обяд. На голям екран пред Министерския съвет се предаваше на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Край парламента се появи и бял автобус, който напомни за протестите срещу правителството на Орешарски през 2013 година.

Кирил Петков призова протестиращите да се хванат за ръце и да направят жива верига около сградата на Народното събрание. Представители на коалицията ПП-ДБ се включиха в човешката верига.

Протестиращите започнаха да блъскат бус на жандармерията, да хвърлят бобмички и бутилки. Един от тях се качи върху бус с техника на полицията, а всички около него крещят: "Мафията вън!".

От своя страна, органите на реда сложиха каски и шлемове и се сблъскаха с тълпата. Униформените са направили няколко кордона, за да спрат протестиращите.

От трибуната организаторите на протеста призоваха демонстрантите да няма сблъсъци с полицията.

Ние не искаме провокации, искаме всичко да бъде мирно и да не се провокира полицията. Искаме протестите да са мирни и спокойни, каза съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев от трибуната. Има провокатори на няколко места, казали сме на полицията и надяваме се да вземат адекватни мерки, добави още той.

По-късно Мирчев излезе на протеста, за да събере боклука, оставен след протеста, заедно с други демонстранти.

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов публикува остър коментар във Facebook във връзка с протестите срещу Бюджет 2026, провеждани около сградата на Народното събрание. В позицията си той твърди, че две служителки от Министерството на здравеопазването били нападнати от протестиращи, след като депутатът от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Васил Пандов ги е „посочил с пръст“.

Лидерът на ИТН отправя тежки обвинения към ПП–ДБ, заявявайки, че според него техни представители действат „с убеждението, че всичко им е позволено“.

„Оставам с впечатлението, че на ПП - ДБ всичко им е позволено. Да лъжат. Да псуват. Да замерят. Да бият“, пише Трифонов, като остро критикува поведението, което според него е демонстрирано по време на протеста. Той добавя, че според описаната от него логика „утре аз мога да го посоча и той да получи същото“, визирайки депутата Пандов.