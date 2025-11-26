Протести блокираха София днес. Три от тях са организирани от КТ "Подкрепа" в рамките на продължаващите демонстрации с искане за повишаване на заплатите и осигуряване на по-добри условия на труд за административните служители.

Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" към синдиката се събра на протестен митинг пред Министерския съвет.

Независимо от трудовия стаж – около и над 30 годин, заплата на главен специалист е 1169 лева, която нараства до около 1500. Става дума за чисто възнаграждение, но всички – младши, старши и главни експерти – не надминават тези възнаграждения.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Камелия Петкова от Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил заяви, че за заплатите им са предвидени увеличения от 5% от 1 януари догодина. "Това е мярката за цялата държавна администрация. Работя в Общинска служба „Земеделие“ – Кюстендил като експерт и мога да кажа, че нашите заплати от 2009 година са увеличавани с минимални проценти, предвидени общо за държавната администрация", обясни жената.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

И допълни: "Ние сме най-нископлатената администрация. Досега бяхме и най-невидимата, най-тихата. А всъщност, колкото и обществото да си мисли, че администрацията не работи, ние сме една от най-натоварените. Работата ни е целогодишна, кампанийна, интензивна, често конфликтна и свързана с много ограничения в свободното време за семейство и дори за използване на отпуск".

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Протестиращите подчертаха, че ръстът на възнаграждебнията им "тряжбва да е в пъти". "Но засега искаме поне да бъде изпълнено споразумението на структурата с министъра на земеделието и храните за 20% увеличение на заплатите от 1 юли и след това – още 20% от 1 януари. За да може нашите заплати горе-долу да се доближат и да станат сравними с тези в другите администрации", посочи Петкова.

„Има огромен дисбаланс между различните администрации. Не може за едни да има повече от 20% двуцифрени числа, а за други тази година нямаше и 5 %. На 1500 лева 5 на сто може да сметнете колко са”, заяви председателят на НФ „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ Анелия Иванова.

„Чудя се как да изкарам допълнителни пари. Търся си работа в друга сфера. Искам да се развивам в тази, но ако не ни увеличат заплатите ще се наложи да търся други препитания”, подчерта и Антон Накев от Областна дирекция „Земеделие“- Кюстендил.

Около 12 часа на протест излезе и Медицинска федерация "Подкрепа" срещу липсата на адекватна политика по доходите на заетите в сектор "Здравеопазване". Той се провежда пред Народното събрание. Синдикатът настоява за мерки за преодоляване на кадрова криза във всички звена на националната здравна система и за механизъм, който да гарантира реално, ефективно, дългосрочно и последователно нарастване на възнагражденията.

Искането им е медицинските специалисти от училищата и детските градини да не останат извън механизма, според който възнагражденията на медицинските специалисти достигат 1550 евро. По техни думи около 7000 души са извън този механизъм.

Снимка: Георги Димитров, NOVA

Агенцията по заетостта, Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и Агенцията за социално подпомагане, излязоха на съвместен протест от 12.30 ч. на бул. "Княз Александър Дондуков" 3. Той е организиран от Синдиката на административните служители "Подкрепа".

В същия час протести се проведоха и в цялата страна пред териториалните структури на агенциите.

В Бургас демонстрации, организирани от КТ „Подкрепа“, се проведоха пред две държавни институции — Бюрото по труда и Инспекцията по труда. Служителите на двете структури настояват за увеличение на заплатите, така че да бъдат съобразени с нарастващите им ангажименти и с инфлацията, както и за гарантиране на по-добри условия на труд. те настояха за 20-процентно увеличение на заплатите им.

И двата протеста съвпаднаха с обедните почивки, за да не пречат на обслужването на гражданите.

"Крайно недоволни сме от месечните възнаграждения, които получаваме.Нашите квалификации и труда, който се изисква от нас, не отговаря по никакъв начин на месечните ни възнаграждения", смята Виолета Желева от Изпълнителната агенция по околната среда и водите в Бургас.

"Младшите експерти чисто вземат 1600 лв, главните 1800 лв,а старшите 1700 лв. Това е изключително ниско, много под нивото на средната работна заплата в България", обясни Валентина Михалева, която е от същата агенция.

"Текучеството е голямо. Имаме случаи, в които служител започва работа и в рамките на 2 месеца вече не иска да работи при нас, защото работата е много, а възнаграждението, което получава преценя, че не е достойно за него", коментира Леда Хвойнева от Бюрото по труда-Бургас.

